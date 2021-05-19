В Барановичах после крушения самолета отменили городской праздник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Праздничные мероприятия 21-22 мая "Барановичская весна" отменяются по причине произошедшей трагедии, говорится в обращении председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского.

В среду стало известно, что в ходе полета учебно-боевого самолета Як-130 пилоты обнаружили неисправность. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко сумели отвести боевую машину от жилых домов. Летчики сумели катапультироваться, но, к сожалению, погибли в результате авиационного инцидента.

"Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы, к сожалению, погибли два пилота. Других жертв нет", – приводит пресс-служба слова председателя горисполкома.

По словам Юрия Громаковского, военные летчики повторили подвиг другого белорусского пилота, ставшего героем республики, Владимира Корвата.

"В связи с этим, все мероприятия, запланированные в рамках праздника "Барановичская весна" 21-22 мая, отменены", - отметил местный чиновник.

Почтить память погибших военных летчиков можно с сегодняшнего дня в Барановичах в храме Жен-Мироносиц (б-р Хейнола, 5 - Sputnik).