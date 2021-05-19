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Серую схему неуплаты налогов организовал владелец кабельного телевидения в Бресте
19.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы работать по упрощенной системе налогообложения, бизнесмен открывал фирмы-пустышки. Разными они были только юридически. А фактически компаниями управляли одни и те же люди. Так выручка распределялась по организациям, что позволяло платить меньший процент налога. Итог - за 8 лет работы компания не доплатила в бюджет 4 миллиона 800 тысяч рублей.
Валерий Велесницкий, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Брестской области:
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Чтобы работать по упрощенной системе налогообложения, бизнесмен открывал фирмы-пустышки. Разными они были только юридически. Фактически компаниями управляли...
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