Источник материала: БT

Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам третьих стран. Пока речь идет о вакцинах, получивших одобрение в союзе. Вакцинированные другими препаратами смогут въезжать в страны содружества по усмотрению конкретных принимающих стран.

Введение "зеленых паспортов"

Тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая. Утвердить "зеленые" цифровые пропуска в ЕС планируется в июне. Некоторые страны планируют или уже используют национальные сертификаты вакцинации. Сегодня первый этап проекта "зеленый паспорт" начался в Австрии. Справка дает возможность посещать кафе, фитнес-клубы, театры, останавливаться в отелях. С сегодняшнего дня отменяется и обязательный карантин для приезжих из большинства стран Евросоюза и некоторых третьих стран.





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