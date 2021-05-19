Франция начала снимать карантинные ограничения

Источник материала: БT

Франция выходит из локдауна. В стране снижается число заболевших COVID. С этого дня открываются террасы кафе, баров и ресторанов, а также магазины товаров не первой необходимости. Снова открыл свои двери Лувр, но с соблюдением дистанции между посетителями. Начинают работать театры и кинотеатры. Правда, заполняемость пока не должна превышать 35 %. На два часа сокращается и комендантский час. Теперь он будет начинаться с 9 вечера.





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