Правительство Беларуси обеспечило стабильное функционирование социальной сферы

Источник материала: БT

Социальная сфера страны функционирует без сбоев, своевременно финансируется выплата всех гарантий государства - пенсий, пособий и стипендий. Об этом в Овальном зале заявил вице-премьер Игорь Петришенко. Правительство сегодня держит ответ перед депутатами и сенаторами. Главное - не допустить снижения уровня жизни людей. Предстоит решать вопросы кадрового дефицита в отдельных сферах, доступности специализированной медицинской помощи в регионах, новых механизмов поддержки семей. По итогам года в стране рассчитывают привить от COVID-19 порядка 60 % белорусов. Вакцин в стране в достатке, уверяют в правительстве. Все желающие получат свою прививку.

Правительство ответило на вопросы депутатов

Правительство сегодня ответило на вопросы парламентариев. Сразу несколько касались дефицита кадров. Депутаты предложили ввести обязательную отработку выпускниками вузов, которые обучались на платной основе. В Минобразования заверили: это нововведение не коснется всех платников, лишь тех, кто изъявит такое желание и обратится в комиссии по распределению.





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