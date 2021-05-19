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Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам третьих стран
19.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам третьих стран, об этом сообщает агентство France-Presse. Обсуждавшиеся предложения предполагали, что привитые одобренными в ЕС вакцинами смогут въезжать без ограничений, а вакцинированные другими препаратами - по усмотрению конкретных принимающих стран.
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Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам третьих стран, об этом сообщает агентство France-Presse. Обсуждавшиеся предложения предполагали,...
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