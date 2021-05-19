Республиканский отряд специального назначения МЧС получил свое собственное знамя с изображением зубра

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Республиканский отряд специального назначения в честь 30-летнего юбилея получил свое собственное знамя. Накануне спецназ МЧС получил и новое название - "Зубр". Поэтому именно этот лесной зверь красуется на новом знамени. Торжественная церемония прошла сегодня на базе спецотряда. В ней участвовали не только спасатели, но и высокопоставленные гости из Совета безопасности, в том числе госсекретарь. Александр Вольфович зачитал юбилярам поздравление от главы государства и наградил лучших сотрудников.

Сегодня бойцы Республиканского отряда специального назначения МЧС способны выполнить любую задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации: от тушения пожаров до устранения радиационных угроз. В отряде работают высококлассные специалисты, прошедшие многоступенчатый отбор. А оснащено подразделение по последнему слову техники.





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