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Китайский марсоход "Чжужун" начал свою работу на Марсе
19.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый китайский марсоход "Чжужун" передал на Землю первые телеметрические данные. Об этом сообщили в национальном космическом управлении Поднебесной. Далее он продолжит осмотр окружающей среды вокруг зоны посадки. Пилотируемая платформа первой китайской миссии на Марс совершила успешную посадку в минувшие выходные. В ее задачи входит исследование состава и структуры поверхности Красной планеты, а также поиск залежей льда.
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Первый китайский марсоход "Чжужун" передал на Землю первые телеметрические данные. Об этом сообщили в национальном космическом управлении Поднебесной. Далее он...
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