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Страны ОДКБ намерены активнее информировать о деятельности организации

19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Состояние и перспективы международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ обсудили сегодня главы внешнеполитических ведомств организации. Министр иностранных дел Беларуси констатировал сохранение военно-политической напряженности в Восточноевропейском регионе. Владимир Макей обратил внимание на усиление внешнего давления на суверенные государства, в том числе с использованием санкционных механизмов. В ходе заседания министры приняли заявление "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и  токсинного оружия" и решение об усилении работы по информированию о деятельности ОДКБ. 


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Состояние и перспективы международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ обсудили сегодня главы внешнеполитических...
 
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