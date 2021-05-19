Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней

Источник материала: БT

Первый большой результат общенационального диалога и работы Конституционной комиссии, который сегодня был вынесен в Овальный зал парламента. На совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей озвучена инициатива перейти к единому дню голосования в стране, продлить полномочия действующих депутатов местных Советов, а новую электоральную кампанию в органы местного управления провести уже после референдума по новой Конституции.

Во многом революционная для белорусской избирательной системы новация вызвала серьезную дискуссию в Овальном зале парламента. Аргументы, которые прозвучали в пользу инициативы, следующие. Выборы в местные Советы пройдут уже после конституционной реформы, в результате которой, судя по предложениям, статус депутатов изменится - их полномочия, скорее всего, будут расширены. Таким образом, проводить перевыборы заново после референдума не придется. В противном случае срок их полномочий составил бы всего 1,5 года. К тому же политическая и партийная системы получат больше времени для подготовки к выборам, партии отточат свои программы и спокойно пройдут перерегистрацию. Это демократично.

Еще один немаловажный момент инициативы - это экономия бюджетных средств. Инициатива затрагивает конституционные права граждан, а поэтому должна пройти обсуждение в профильных комиссиях обеих палат парламента. Затем законопроект будет инициирован перед главой государства для последующего внесения на рассмотрение в Овальный зал. Именно такой порядок действий и был одобрен сегодня в парламенте.





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