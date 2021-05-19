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В Борисовском районе обрушился мост через реку Рова
19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов - Березино - Бобруйск) возле д. Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС.
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Сегодня около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов - Березино - Бобруйск) возле д. Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на...
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