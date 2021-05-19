В Борисовском районе обрушился мост через реку Рова

Источник материала: БT

Сегодня около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов - Березино - Бобруйск) возле д. Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС.



Участок дороги можно объехать по гравийной дороге через д. Полелюм, д. Забашевичи и д. Перстень. А грузовой транспорт направляется через автодороги М1 (Брест - Минск - гр. Российской Федерации) и М4 (Минск - Могилев).



Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS . Есть чем поделиться? Пишите сюда

Читайте также:





