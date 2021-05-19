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А. Лукашенко выразил соболезнования семьям летчиков, погибших под Барановичами

19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. 

Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и ожидает результатов. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь семьям.

Крушение самолета в Барановичах никого не оставило равнодушным. "Отвели беду, это наши ангелы, очень жаль, что ребята погибли - они настоящие герои", - так говорят очевидцы о погибших летчиках. Мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного на 21-22 мая, отменены. Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести воздушное судно от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли. Место, куда рухнул самолет, с высоты выглядит как небольшая полянка, и положить борт в такой пятачок между домами, чтобы не оказалось жертв среди гражданского населения, - это настоящий профессионализм и героизм. На месте трагедии сейчас работает съемочная группа АТН.

Как сообщалось ранее, сегодня днем под Барановичами потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Известно, что полет выполняли командир звена майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

12 января этого года лейтенант Никита Куконенко дал интервью нашим коллегам из ВоенТВ и рассказал, почему решил стать летчиком.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в...
 
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