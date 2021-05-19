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В Минске продолжают развивать педагогические классы

19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главный педагогический вуз страны и столичная гимназия № 20 развивают сотрудничество в рамках педагогических классов. Во время каникул школьники смогут посещать лаборатории и залы университета, также в будущем возможно создание тематического летнего лагеря. Кроме этого, планируют усилить допрофильную подготовку учеников 5-9 классов. Эти и другие предложения озвучили во время встречи на базе 20-й гимназии Минска. Личным опытом поделились ученики, а также студенты и выпускники педагогического университета. (видео)


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Теги: Минск
 
 
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Главный педагогический вуз страны и столичная гимназия № 20 развивают сотрудничество в рамках педагогических классов. Во время каникул школьники смогут посещать...
 
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