В Минске продолжают развивать педагогические классы

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Главный педагогический вуз страны и столичная гимназия № 20 развивают сотрудничество в рамках педагогических классов. Во время каникул школьники смогут посещать лаборатории и залы университета, также в будущем возможно создание тематического летнего лагеря. Кроме этого, планируют усилить допрофильную подготовку учеников 5-9 классов. Эти и другие предложения озвучили во время встречи на базе 20-й гимназии Минска. Личным опытом поделились ученики, а также студенты и выпускники педагогического университета. (видео)





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