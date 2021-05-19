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Сильные дожди и порывистый ветер - в прогнозах на завтра
19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дополнительная внимательность на дорогах понадобится водителям и пешеходам и завтра из-за неблагоприятных условий погоды. В прогнозах - сильный дождь и порывистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Утром местами ожидается густой туман. Максимальная температура воздуха в столице и Минской области 14 градусов тепла.
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Дополнительная внимательность на дорогах понадобится водителям и пешеходам и завтра из-за неблагоприятных условий погоды. В прогнозах - сильный дождь и...
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