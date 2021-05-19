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На улицах Минска ГАИ проводит акцию "Пешеход"

19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне каникул столичная Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Под пристальным вниманием пешеходы, велосипедисты и водители. Им напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. В Партизанском районе Минска сотрудникам ГАИ помогают и юные инспекторы. Около гимназии № 5 они провели  экзамен на знание ПДД у одноклассников и  пешеходов. 

Марафон безопасности продлится до конца недели. Дорожные инспекторы будут следить за соблюдением скоростного режима водителями, а пешеходам напоминать о важности иметь при себе фликер в темное время суток.


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Теги: Минск
 
 
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Накануне каникул столичная Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Под пристальным вниманием пешеходы, велосипедисты и водители. Им напоминают о важности...
 
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