В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Об этом заявила спикер палаты представителей в обращении к руководителям ведущих стран мира. "Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", - сказала Нэнси Пелоси. Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля. Посольство Китая в США уже отреагировало на этот призыв, назвав его обреченным на провал.





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