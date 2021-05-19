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В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине
19.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом заявила спикер палаты представителей в обращении к руководителям ведущих стран мира. "Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", - сказала Нэнси Пелоси. Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля. Посольство Китая в США уже отреагировало на этот призыв, назвав его обреченным на провал.
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Об этом заявила спикер палаты представителей в обращении к руководителям ведущих стран мира. "Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой...
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