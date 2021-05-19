Источник материала: БT

Защита национальной безопасности и полноценное функционирование системы государственной власти в случае экстренной ситуации.

Парламентарии сегодня также рассмотрели Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все полномочия переходят к Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а коллегиальный орган определяет перечень мер по их обеспечению.

События, с которыми столкнулась наша страна в прошлом году, заставили совершенно по-новому оценить ставшие привычными такие понятия, как независимость, спокойствие и безопасность. Из этой ситуации извлекли уроки. Именно поэтому в первую очередь декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.





Читайте также:

