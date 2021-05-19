Источник материала: БT

Первую большую инициативу от Конституционной комиссии сегодня вынесли в Овальный зал парламента. На совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей обсудили переход к единому дню голосования в стране. На практике это выборы депутатов всех уровней в один день и продление полномочий примерно на 1,5 года для действующих местных Советов.



Комиссия, которая занимается модернизацией главного закона, предложила не частить с выборами, сэкономить средства бюджета и выбрать депутатов уже после референдума, когда их полномочия, статус и значение в обществе могут серьезно измениться.



Как отреагировали депутаты и сенаторы на инициативу своих коллег, что говорят юристы и эксперты? В теме разбирался политический обозреватель Андрей Кривошеев.



Две палаты - депутаты и сенаторы - встречаются в Овальном зале парламента не часто, но такая традиция в белорусской политической культуре заложена. Обычно для этого нужен веский повод: отчет правительства или Послание Президента. Но сегодня сам факт широкой встречи народных представителей побудил к очень важной инициативе. Она родилась в ходе общенационального диалога и вызрела в Конституционной комиссии. Речь о едином дне голосования и одновременном выборе депутатов всех уровней после конституционной реформы.



Инновацию в Овальный зал парламента во всех смысла внесла Наталья Якубицкая - член Конституционной комиссии, Совета Республики и глава Минского областного Совета депутатов. Как сенатор она как раз отвечает за местное самоуправление.







Единый день голосования - аргументы





Экономия бюджетных средств





Инициативу проработают обе палаты парламента

Чуть позже сенатор скажет: вопрос о едином дне голосования после референдума поддержали все члены комиссии по модернизации главного закона страны. Но авторство скорее народное. Предложения не проводить выборы каждый год, а избирать законодателей в рамках единой электоральной компании звучали в формате общенационального диалога еще с прошлой осени.Юрист и сенатор Сергей Сивец объясняет мотивы Конституционной комиссии. Если ничего не менять, то местные Советы нам выбирать уже в январе, и поработать они успеют всего 1,5 года. А там референдум и новые выборы. За 18 месяцев, да еще параллельно с важнейшей реформой ни один депутат своих программ и обещаний перед избирателями исполнить просто не успеет. Плюс единый день голосования, за который ратуют члены комиссии, - это мировая практика. В США вместе с президентом, например, выбирают даже шерифов. У соседей в России тоже единство выборов.Понятно, что столь революционное предложение не для мировой, а для консервативной белорусской избирательной системы вызвало серьезную дискуссию в зале. Тут и вопросы экономики - голосовать дважды в год затратно. Одни местные выборы стоят налогоплательщикам 15 миллионов рублей, плюс организация. Выборы в местные Советы самые сложные: больше всего кандидатов, нужна основательная подготовка в регионах.Парирует с места Олег Гайдукевич: экономия денег - это правильно, но не главное. Главное, что партии и общественные инициативы получат время подготовиться к выборам и выступить достойно и в местных Советах, и в парламентской гонке. Уже по новым правилам и обновленной Конституции.В последние три года у нас действительно выборы каждый год. 2018-й - в местные Советы, 2019-й - парламентская кампания, 2020-й - президентская. Даже страны старой демократии от такой частоты плебисцитов уходят, понимая, что это отрывает от приоритетных задач. Плюс это, увы, порождает электоральную усталость. Избиратель банально устает от чехарды выборов и не успевает спросить с депутатов за результаты их труда.Прозвучали в парламенте и другие аргументы. Например, выборы сейчас отвлекут от работы над Конституцией, а это работа не на год - на пару десятилетий вперед. Цена ошибки - наше государство и его развитие. С другой стороны, как выбирать депутатов сейчас, если звучат предложения расширить их полномочия по итогам реформы? Половинчатые советы, как и половинчатые решения лишь навредят правам и интересам избирателей.В целом депутаты и сенаторы поддержали инициативу, но процедурно столь важные вопросы необходимо детально проработать. Об этом договорились две палаты парламента.Увеличить срок полномочий депутатов местных Советов можно лишь через конституционный закон. Его может внести Президент, поэтому итогом работы комиссий станет обращение к главе государства.Пока депутаты не берутся сказать, как скоро стоит ожидать финального решения. Но со своей стороны обещают не затягивать, выказывая доверие и национальному диалогу, где родилась идея объединения выборов, и комиссии, которая работает над главным законом страны.