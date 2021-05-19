Крушение самолета под Барановичами - восстанавливаем картину ЧП

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Болью и скорбью омрачен сегодняшний день. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролся с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни.

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших летчиков

Сегодня мы все скорбим. Мы потеряли героев, которые поставили жизнь своих соотечественников выше собственной. Проявив беспримерное мужество, они отвели падающий самолет от жилых домов, предотвратив многочисленные жертвы. Нет слов, способных смягчить боль утраты для родных и близких. Но есть память, которая вместе с этой болью и бесконечной благодарностью за подвиг навсегда останется в наших сердцах.







Пострадал местный житель - у мужчины перелом предплечья





Биография майора Андрея Ничипорчика





Лейтенант Никита Куконенко родом из Полоцка

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.

Ход расследования крушения глава государства держит на личном контроле. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки и оказать всю необходимую помощь семьям.РассказываетБарановичи. Вид с высоты птичьего полета. Отчетливо видна плотная застройка и небольшое пятно зелени. Это и есть то самое место, куда экипаж уводил падающий самолет. Это первые кадры с места крушения. Всего какие-то мгновенья. Треск, шум и взрыв, от которого содрогнулась округа. Первой о трагедии сообщила местная газета "Наш край".В кадре военные, медики, следователи, спасатели. Эти кадры сняли уже репортеры ВоенТВ. Видно, как на месте кипит работа. От самолета почти ничего не осталось. Часть упала возле подъезда дома. Осколки разбросаны. С первых минут о ЧП уже знал глава государства. Дальше ситуацию контролировал лично. И вот что увидела наша съемочная группа.Он госпитализирован, ему оказана вся необходимая медпомощь. Как известно, место трагедии обследовали и местные власти. По заверению главы города Барановичи, в кратчайшие сроки все повреждения буду устранены. Коммунальщики готовят необходимые материалы для ремонтов. В то же время местная власть готова оказать любую помощь, чьи дома пострадали. Предусмотрена возможность расселения в гостиницы города, обеспечение горячим питанием.Вот они, наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной, с многочисленными жертвами. Летчики удерживали самолет до последнего. И такое стечение.Памятная дата по Герою Беларуси, военному летчику Владимиру Карвату буквально на днях, 23 мая. Его подвиг жив в наших сердцах. Авиабаза, где он был начальником воздушно-огневой подготовки, дислоцируется в Барановичах.Майор Андрей Ничипорчик в самолете был до последнего. Родился в Поставах в семье летчика-снайпера. Выпускник авиафакультета Военной академии. Летчик 1 класса. С подготовкой к боевым задачам днем и ночью в любых условиях видимости. Готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов. А 5 лет назад участвовал в выполнении сложнейшего вида летной подготовки - посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130. Постоянный участник парадов, международных конкурсов. Среди наград - медаль "За безупречную службу" III степени.С ним в самолете был лейтенант Никита Куконенко. Родом из Полоцка. Выпускник кадетского училища. Небо - его заветная мечта. Лишь год назад окончил академию. Начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Так сложилось, что буквально недавно дал интервью, где говорил о чувстве свободы, полета. До мурашек и кома в горле.Первый вопрос, который задал каждый, узнав о крушении, - что же случилось, в чем причина? Экипаж обнаружил техническую неисправность во время учебно-тренировочного полета. Именно такой первый комментарий от Минобороны. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Погибли оба.Отвели беду. Наши ангелы. Настоящие герои. Это слова очевидцев. Мужество. Героизм. Направить падающий самолет вот в этот маленький квадратик на карте. Пилотаж высший. Комментарии излишни.Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и, как и все мы, ожидает результатов. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь семьям погибших. В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Почтить их память можно в храме Жен-Мироносиц.