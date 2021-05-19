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ЧП под Борисовом. На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова. К счастью, обошлось без пострадавших, механические повреждения получили грузовое и легковое авто. Движение в обе стороны невозможно. Сейчас аварийные дорожные службы ведут активные работы по ликвидации последствий. Транспорт пока идет в объезд.



На месте происшествия побывал наш корреспондент Илья Цветков. Почти 15 метров дорожного полотна оказалось в воде. На участке дороги Р67, что под Борисовом, несколько часов назад произошло обрушение моста через реку Рова. Сейчас на месте создан штаб по чрезвычайным ситуациям. Специалисты аварийных служб стараются максимально оперативно ликвидировать последствия ЧП.



Дорога ушла буквально из-под колес. Два автомобилиста сегодня чудом уцелели. Грузовик и легковая машина получили значительные повреждения. По словам водителей, произошло все внезапно, не удалось даже вовремя затормозить.

Специалисты выясняют причины обрушения моста

Сотрудниками ГАИ осуществляется помощь участникам дорожного движения, регулировочные действия. Подсказывается, где может объехать в настоящее время весь легковой транспорт. Никаких заторовых ситуаций нет. Водителям грузового транспорта также объясняем, где близлежащий населенный пункт, где можно объехать данный участок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты выясняют причины обрушения моста в Борисовском районе ЧП под Борисовом. На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова. К счастью, обошлось без пострадавших, механические повреждения получили грузовое и легковое...

Что привело к обрушению - еще предстоит выяснить специалистам. Известно только, что последний раз ремонтные работы на этом мосту проводились более 20 лет назад. Сейчас главная задача - в кратчайшие сроки устранить обломки и создать временную переправу.Поскольку автодорога Борисов - Березино - Бобруйск республиканского значения, окончательный вердикт по срокам и объему восстановительных работ должны вынести специалисты Министерства транспорта и коммуникаций. Сегодня получить комментарий от них нам не удалось. Возможно, информация появится завтра. А пока сотрудники автоинспекции организовали движение транспорта в объезд. Легковые авто идут по гравийке через деревни Забашевичи и Перстень, а грузовые - по трассам М1 и М4.ГАИ просит водителей заранее выстраивать маршрут, учитывая обстоятельства. Чтобы точно определить причину обрушения, потребуется время. Сегодня и завтра специалисты будут брать пробы материала и делать необходимые замеры.