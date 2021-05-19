Источник материала: БT

Временный настил над Будславским костелом должен быть возведен за июнь - такую задачу сегодня поставил губернатор Минской области, посещая храм после пожара. Пока ведется обследование святыни, нужно параллельно искать ответственную организацию для разработки плана реконструкции объекта. Сумма, которая потребуется для полного восстановления храма, станет известна после завершения детального обследования и разработки проектной документации. Также Александр Турчин поблагодарил белорусов за пожертвования на восстановление костела.



Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

У нас много инсинуаций вокруг этой темы. Участие неравнодушных граждан и государства - это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие вещи. Мы благодарны людям и юрлицам, которые жертвуют на ремонт храма. Это здорово. Но и государство в стороне не останется. Президент четко и ясно высказался на этот счет.

Сейчас главный ущерб святыне наносят проливные дожди. Важно как можно скорее сделать настил над рухнувшей кровлей. Выдержат ли стены костела новую конструкцию - это покажут расчеты специалистов. Окончательный отчет по всему зданию подготовят в конце июня.



Виталий Пекурин, замначальника Минского областного управления МЧС Беларуси:

У здания костела есть старые проблемы - отсутствует гидроизоляция, подвал сырой, стены подвала влажные и разрушаются. По старым нашим расчетам, которые мы выполняли в 2013 году, требуются усиления фундаментов колонн центрального нефа.

Беларусь и Ватикан обсудили ситуацию с Будславским костелом. Пресс-служба МИДа сообщила, что замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Алейник встретился с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации совместного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено и ситуации вокруг пострадавшей от пожара святыни, подчеркнули в пресс-службе МИД.



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