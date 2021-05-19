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Беларусь и Ватикан обсудили ситуацию с Будславским костелом
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Временный настил над Будславским костелом должен быть возведен за июнь - такую задачу сегодня поставил губернатор Минской области, посещая храм после пожара. Пока ведется обследование святыни, нужно параллельно искать ответственную организацию для разработки плана реконструкции объекта. Сумма, которая потребуется для полного восстановления храма, станет известна после завершения детального обследования и разработки проектной документации. Также Александр Турчин поблагодарил белорусов за пожертвования на восстановление костела.
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Временный настил над Будславским костелом должен быть возведен за июнь - такую задачу сегодня поставил губернатор Минской области, посещая храм после пожара. Пока...
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