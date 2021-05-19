Правительство обозначило принципиальные задачи социального развития

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Не допустить снижения уровня жизни людей и выполнить все финансовые гарантии государства в полном объеме. В государственной политике страны не будет разворота и ослабления социальной поддержки граждан.



Сегодня правительство в Овальном зале парламента обозначило принципиальные задачи социального развития во всех сферах и подытожило достигнутое. Профильный вице-премьер Игорь Петришенко держал ответ перед депутатами и сенаторами. В целом испытание пандемией и политической турбулентностью выдержали: вся социальная сфера страны функционирует без сбоев, государство своевременно финансирует пенсии, пособия, стипендии. Но целый ряд вопросов требует пристального внимания правительства. И судя по предложениям из зала, в первую очередь предстоит разбираться с кадровыми сложностями в отдельных отраслях.



Какие предложения звучали? Готова ли наша медицина отразить третью COVID-волну? И какими будут новые гарантии для белорусской семьи?



За дискуссией в Овальном зале следила корреспондент Ольга Анищенко. Заседание двух палат в одном зале - событие и хороший знак. Так сразу и не вспомнишь, когда депутаты и сенаторы работали сообща: пандемия надолго развела по своим палатам. И вот сегодня дебют года. И вице-премьер в Овальном зале, в чьей компетенции весь социальный блок и наше здоровье. Так что сегодняшняя встреча не обещала пассивного интереса парламентариев.







Все социальные гарантии государства выполняются в срок





Распределение студентов-платников будет добровольным





Белорусская медицина готова отразить новые удары COVID-19





Правительство готовит механизм добровольного пенсионного страхования

Условно говоря, если гражданин будет готов выделить 2 или 3 процента из собственного дохода и положить на соответствующий накопительный счет, то и государство в лице нанимателя готово будет в таких же пропорциональных размерах направлять соответствующие суммы. Люди, особенно молодежь, начнут задумываться о том, чтобы обеспечить себе необходимую финансовую подушку безопасности. По этому пути развиваются многие страны мира.

Как бы сложно ни было, как бы COVID ни старался, а статус социального государства остался непоколебимым: все социальные гарантии выполнили в срок и в нужных объемах. Это касается и пенсий, и пособий, и зарплат бюджетникам. Задолженностей сегодня нет. Взятая планка в нынешнее время дорогого стоит, уверены в правительстве. Она - ориентир на год нынешний, скажет вице-премьер. Не допустить падения доходов и других гарантий государства - на этом стоять будем. И при этом никто не отказался от запланированного роста, к примеру, пенсий, по которым взяли обязательства еще в доковидное время.Вице-премьер подошел к отчету основательно, детально разложив по полочкам буквально все - от медицины и образования до спорта и медиа. Заметил, что специализированную медпомощь в регионах будут делать доступнее, а госзаказ в здравоохранении расширят, привлекая негосударственные организации. Отметил готовность изменить формат вступительной кампании (при этом совместить выпускные экзамены в школе по отдельным предметам с ЦТ) и желание совершенствовать целевую подготовку кадров, тем самым разрешить ее по самым горячим специальностям для всех организаций, независимо от места прописки, а будущих аграриев зачислять и вовсе без экзаменов. Впрочем, о кадрах сегодня не только скажут, но и спросят. Мол, в вузах, колледжах и ссузах, казалось бы, отбоя нет в студентах и учащихся. Но и строительство, и сельское хозяйство, и медицина то и дело бьют тревогу: вакансий куда больше, чем желающих работать.Кодекс на подходе. Но не стоит думать, что каждый платник теперь получит направление в глубинку. Лишь тот, кто сам того захочет, пояснит Карпенко. Желающих немного, но каждый год такие есть (порядка тысячи). Да и как с такого студента-платника после спросишь, если тот откажется поехать по распределению (он ведь и так оплатил затраты на обучение). Но министр уверен: это должна быть головная боль не только государства, но и заказчика тех самых кадров.От депутатов звучало много конкретных предложений. Как правило, пожелания избирателей. К примеру, направлять средства инновационных фондов в регионах на развитие студенческой науки. Или решить проблему жилищных долгов детей (в статусе социальных сирот), чьи родители накопили большие суммы по коммуналке. Звучало и то, что, казалось бы, выходит за рамки социального блока вопросов. Но время было такое, что нечасто увидишь правительство в Овальном зале. А кому как не ему готовить в ответ санкционную пружину?Депутатам важна ясность, какие козыри есть у правительства, если накроет очередная волна COVID, какие планы по вакцинации? И всем ли желающим хватит уколов здоровья? Но в Кабинете министров нет сомнений: счет привитым даже к концу года пойдет уже на миллионы.Острой нехватки вакцин от COVID в Беларуси сегодня нет, кто бы ни нагнетал обстановку. Лишь накануне прямиком из Китая приезжает новая партия. А это еще 150 тысяч доз. Да и белорусская площадка наращивает обороты.В Овальном зале сегодня призвали не только подумать о здоровье, но и о предстоящей пенсии. Правительство готовит механизм добровольного пенсионного страхования, чтобы люди активнее накапливали к пенсии дополнительный доход. Сегодня это лишь порядка 5 % работающих и корпоративный характер накоплений (когда компании страхуют своих работников). Но Кабинет министров готов предложить универсальный подход.Законы мобильны: время подскажет, какая поддержка нужна семье - в Овальном зале готовы ответить буквой закона. Это касается и механизма семейного капитала (правда, инициатива тратить эти средства на ремонты или авто, как кто-то предлагает, поддержки не нашла, мол, так можно девальвировать саму идею семейного капитала, говорят депутаты). Или новые меры поддержки семьи. В правительстве сегодня обещали, что не ограничатся уже работающими стимулами.