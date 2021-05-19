﻿ В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку со СМА ввели препарат стоимостью более $ 2 млн. 21.by
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В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку со СМА ввели препарат стоимостью более $ 2 млн

19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку с редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией - ввели препарат "Золгенсма". Его стоимость свыше 2 миллионов долларов. Процедура длилась более часа. Если бы ребенку сейчас не сделали спасительный укол, то в скором времени он оказался бы прикованным к инвалидному креслу. Лечение стало возможным благодаря слаженной работе Минздрава, Таможенного комитета, департамента гуманитарной помощи и других организаций. Основную часть денежных средств на лечение перечислила компания "Савушкин продукт". 

Ввести препарат девочке необходимо было до августа, пока ей нет еще двух лет. В трех других случаях малыши получали терапию безвозмездно. В прошлом году 6 белорусских деток были включены в глобальную программу на получение бесплатного доступа к лекарственным средствам. Пациенты для безвозмездного лечения выбираются методом рандома.


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В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку с редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией - ввели препарат "Золгенсма". Его стоимость свыше 2 миллионов долларов....
 
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