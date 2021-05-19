Источник материала: БT

Стали известны подробности дела TUT.BY. Почти полмиллиона долларов найдено в ходе обысков в офисе и дома у некоторых сотрудников портала. Правоохранители нашли сто тысяч в ведре с собачьим кормом. Следственные мероприятия продолжаются. Менеджмент портала обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Более того, ресурс оказался в списке резидентов ПВТ и пользовался всеми льготами налогового режима, не имея на то оснований.



Следователи говорят о том, что это введение в заблуждение государства. И даже находясь в подобном правовом режиме, TUT.BY уклонялся от уплаты налогов и использовал льготы, чтобы не выплачивать деньги в бюджет.









Пожалуй, лучшей иллюстрации фразы "собака - друг человека" и не придумать, ведь именно в ведре с собачьим кормом правоохранители нашли сто тысяч долларов. Владелец золотого дна… ведра - сотрудник TUT.BY - очевидно, в экономике разбирается неплохо. Тут целая валютная корзина: доллары, евро и российские рубли. Впрочем, позже станет ясно, что и тут и там (в офисе и в домах работников портала) нашли в сумме полмиллиона долларов. Что плохого в деньгах - спросите вы. Хорошие деньги, упакованные, но происхождение… неизвестное. Откуда такая сумма? А налоги? Вопросов более чем достаточно.







TUT.BY не платил налоги в полном объеме





TUT.BY влетел в резиденты ПВТ на "Яндексе" в 2019 году





Портал - это различные ресурсы внутри





Зарплатам на TUT.BY могут позавидовать и айтишники

Тема денег в нашей стране еще со времен СССР очень щепетильна. Ну не любят люди богатых - так уж повелось. Тем более что, по версии TUT.BY, в стране мрак и безнадега. Вот пример статей о том, что ветеранам на 9 Мая не дадут ничего, - фейк. Да и в целом ресурс очень любил считать бюджетные деньги, мол, их вечно не хватает, сплошь дыры и дефицит. Богоугодное дело спрашивать с правительства за монету, вот только сам TUT.BY эти самые налоги попросту не платил в полном объеме. Как и сами журналисты портала.По данным в интернете, TUT.BY влетел в резиденты ПВТ экономклассом на "Яндексе" в 2019 году. А это не только налоговые льготы на "подоходник", но и, загибайте пальцы, НДС - ноль, налог на прибыль - ноль, офшорный сбор - ноль, таможенные пошлины при ввозе оборудования - ноль. Следствие считает, что ресурс банально вводил в заблуждение государство и органы ради плюшек, которые TUT.BY получал в рамках Декрета Президента "О цифровой экономике". А теперь фокус и никакого мошенничества: портал до последнего пользовал льготы, полученные от Лукашенко, обвиняя во всех смертных самого Лукашенко.Ну, подумаешь, коммерческая хитрость и работа на хайп - нормальная история. Вот только даже в таких полулегальных тепличных условиях TUT.BY умудрился залететь по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а это уголовное дело. И в мире также это самое жесткое экономическое преступление. И неважно кто попался. Спросите у футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси - даже при своей медийности они сейчас на условных сроках со штрафами в десятки миллионов евро.Портал - это не только новости, на них особо не заработаешь. Это различные ресурсы внутри: каталоги, работа TUT.BY - там крутились огромные деньги. Настолько, что генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" с говорящей фамилией Людмила Чекина с декабря 2019 по май 2020 заработала скромные 363 тысячи рублей. Стоит порадоваться за женщину, сама заработала, не украла. Вот только справка о доходах смущает: Людмила и ее коллеги ратовали за пенсионеров в статьях, а по льготам в месяц отдавала в пенсионный фонд 11 рублей. При среднем доходе в 35 тысяч рублей. Просто загляните в свои расчетчики - и все станет понятно. Льготы, напомню, незаконные, полученные фактическим обманом.Вся суть в том, что мы живем в мире серой морали, нет абсолютного добра и зла - в человеке весь комплект. Но портал, рассказывающий о маленьких пенсиях, зарплатах учителей и врачей, давил на то, что "мы же хорошие, это они, БТ, жируют на народные деньги, гады". Только каждый сотрудник БТ платит налоги по полной. Не складирует деньги в ведрах и не пытается вывести круглые суммы в латвийский банк.В целом зарплатам на TUT.BY могут позавидовать и айтишники. Налоги не платили, дивиденды считали – все опять же здорово. А как же закон? Вы же против беспредела, правильно? Вы же за справедливость, так? Зачем тогда мутить с налогами, Ответ прост: разговоры про свободу слова, правду и новую Беларусь - это хорошо, заряжают эмоционально, но деньги… нет, бабло всегда побеждает даже абсолютное зло. Поэтому можно работать и под "диктаторским" декретом, и рекламу размещать от госкомпаний. Остальное притеснение и "ганьба". А ведь следователи подчеркивают, здесь прежде всего разговор об экономическом преступлении. Также было и с Сергеем Тихановским, и с Виктором Бабарико - задержали ведь за взятки и отмывание денег. Поэтому вопрос, сколько стоит совесть, действительно актуальный.