Ушла из жизни актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину

Источник материала: БT

Печальная новость: сегодня не стало Мальвины из фильма "Приключения Буратино". Ушла из жизни Татьяна Проценко. Ей было 53. Актрисой стала, будучи ребенком. Ассистент режиссера приметил девочку в поезде и пригласил на пробы. Режиссер Леонид Нечаев утвердил Татьяну на роль Мальвины. Съемки легендарного фильма проходили на базе "Беларусьфильма". Проценко единственная среди детей говорила в кадре сама - остальных переозвучивали. После выхода фильма на экраны Татьяна проснулась знаменитой. Образ девочки с голубыми волосами и ангельским взглядом полюбился аудитории.



Мальвина стала единственной ее ролью в игровом кино. Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. Участвовала в Минском международном кинофестивале - в 2012 году была членом жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

