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Ушла из жизни актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Печальная новость: сегодня не стало Мальвины из фильма "Приключения Буратино". Ушла из жизни Татьяна Проценко. Ей было 53. Актрисой стала, будучи ребенком. Ассистент режиссера приметил девочку в поезде и пригласил на пробы. Режиссер Леонид Нечаев утвердил Татьяну на роль Мальвины. Съемки легендарного фильма проходили на базе "Беларусьфильма". Проценко единственная среди детей говорила в кадре сама - остальных переозвучивали. После выхода фильма на экраны Татьяна проснулась знаменитой. Образ девочки с голубыми волосами и ангельским взглядом полюбился аудитории.
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Печальная новость: сегодня не стало Мальвины из фильма "Приключения Буратино". Ушла из жизни Татьяна Проценко. Ей было 53. Актрисой стала, будучи ребенком. Ассистент...
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