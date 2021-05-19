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Конституционная комиссия инициирует введение единого дня голосования на выборах депутатов

19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый большой результат общенационального диалога и работы Конституционной комиссии, который сегодня был вынесен в Овальный зал парламента. На совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей озвучена инициатива перейти к единому дню голосования в стране, продлить полномочия действующих депутатов местных Советов, а новую электоральную кампанию в органы местного управления провести уже после референдума по новой Конституции.

Инициативу на суд депутатов и сенаторов вынесла Наталья Якубицкая, в Совете Республики она как раз отвечает за региональную политику и местное самоуправление. Оперативный и эксклюзивный комментарий нам удалось получить сразу после завершения бурного обсуждения в сессионном зале.

Конституционная комиссия инициирует введение единого дня голосования на выборах депутатов


Во многом революционная для белорусской избирательной системы новация вызвала серьезную дискуссию в Овальном зале парламента. Аргументы, которые прозвучали в пользу инициативы, следующие. Выборы в местные Советы пройдут уже после конституционной реформы, в результате которой, судя по предложениям, статус депутатов изменится - их полномочия, скорее всего, будут расширены. Таким образом, проводить перевыборы заново после референдума не придется. В противном случае срок их полномочий составил бы всего 1,5 года. К тому же политическая и партийная системы получат больше времени для подготовки к выборам, партии отточат свои программы и спокойно пройдут перерегистрацию. Это демократично. 


Инициативу о едином дне голосования после реформы поддержали все члены Конституционной комиссии


Важно, что инициативу о едином дне голосования после реформы поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов, которые глубоко владеют вопросом.

И еще один немаловажный момент инициативы - это экономия бюджетных средств. Местные выборы технически самые сложные, только прямые расходы бюджета превышают 15 миллионов рублей. Инициатива затрагивает конституционные права граждан, а поэтому должна пройти обсуждение в профильных комиссиях обеих палат парламента. Затем законопроект будет инициирован перед главой государства для последующего внесения на рассмотрение  в Овальный зал. Именно такой порядок действий и был одобрен сегодня в парламенте.


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Первый большой результат общенационального диалога и работы Конституционной комиссии, который сегодня был вынесен в Овальный зал парламента. На совместном...
 
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