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Конституционная комиссия инициирует введение единого дня голосования на выборах депутатов
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый большой результат общенационального диалога и работы Конституционной комиссии, который сегодня был вынесен в Овальный зал парламента. На совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей озвучена инициатива перейти к единому дню голосования в стране, продлить полномочия действующих депутатов местных Советов, а новую электоральную кампанию в органы местного управления провести уже после референдума по новой Конституции.
Инициативу о едином дне голосования после реформы поддержали все члены Конституционной комиссии
Важно, что инициативу о едином дне голосования после реформы поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов, которые глубоко владеют вопросом.
И еще один немаловажный момент инициативы - это экономия бюджетных средств. Местные выборы технически самые сложные, только прямые расходы бюджета превышают 15 миллионов рублей. Инициатива затрагивает конституционные права граждан, а поэтому должна пройти обсуждение в профильных комиссиях обеих палат парламента. Затем законопроект будет инициирован перед главой государства для последующего внесения на рассмотрение в Овальный зал. Именно такой порядок действий и был одобрен сегодня в парламенте.
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Первый большой результат общенационального диалога и работы Конституционной комиссии, который сегодня был вынесен в Овальный зал парламента. На совместном...
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