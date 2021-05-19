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"Невероятные" цинично и неадекватно высказались в Сети о гибели летчиков под Барановичами
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, "невероятные" опять поразили своим цинизмом и неадекватностью. Похоже, такова особенность этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях людей. Вот лишь некоторые их высказывания в сетях.
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В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, "невероятные" опять поразили своим цинизмом и неадекватностью....
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