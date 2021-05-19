"Невероятные" цинично и неадекватно высказались в Сети о гибели летчиков под Барановичами

Источник материала: БT

В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, "невероятные" опять поразили своим цинизмом и неадекватностью. Похоже, такова особенность этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях людей. Вот лишь некоторые их высказывания в сетях.



Даже российские либералы после таких сообщений оказались под впечатлением от невероятной неадекватности белорусской оппозиции. Трагедия в Барановичах послужила для них триггером, чтобы выплеснуть желчь, и еще раз показала, какой невероятно нечеловеческий контингент рвался к власти в нашей стране.



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