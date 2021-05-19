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В Могилевском районе перепалка между пешеходом и водителем закончилась перестрелкой
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инцидент случился возле деревни Большая Боровка. 39-летний мужчина шел по проселочной дороге вместе с пожилой матерью. Навстречу им ехал автомобиль Audi. Чтобы не вскочить в яму, водитель проехал близко возле людей. Этот опасный маневр возмутил пешехода, и он ударил кулаком в стекло машины. В свою очередь такой неджентльменский поступок разозлил шофера. Он остановился и вышел из машины. В итоге между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что водитель достал из салона пневматику и выстрелил в своего оппонента.
Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
К счастью, существенных телесных повреждений потерпевший не получил и своевременно обратился в милицию, сообщив о случившемся. В тот же день в Могилеве автомобиль подозреваемого был обнаружен, водителя задержали. Им оказался 55-летний житель областного центра. Изъятый в ходе досмотра предмет, похожий на пневматический пистолет, отправлен на экспертизу. Действиям могилевчанина дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Инцидент случился возле деревни Большая Боровка. 39-летний мужчина шел по проселочной дороге вместе с пожилой матерью. Навстречу им ехал автомобиль Audi. Чтобы не...
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