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Прогноз погоды на 20 мая
19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять южный циклон, центр которого в дневные часы будет располагаться над Смоленской областью России. По юго-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять южный циклон, центр которого в дневные часы будет располагаться над Смоленской областью России. По...
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