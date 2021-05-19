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Прогноз погоды на 20 мая

19.05.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять южный циклон, центр которого в дневные часы будет располагаться над Смоленской областью России. По юго-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

20 мая в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди.


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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять южный циклон, центр которого в дневные часы будет располагаться над Смоленской областью России. По...
 
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