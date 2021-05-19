|
Военный самолет потерпел крушение под Барановичами - экипаж погиб
20.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отвели беду, это наши ангелы, очень жаль, что ребята погибли - они настоящие герои. Так говорят очевидцы о погибших летчиках. Сегодня днем под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на жилые дома. Они спасли других ценой собственной жизни.
Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиковПрезидент Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и ожидает результатов. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь семьям.
В Барановичах сейчас работает наша съемочная группа и корреспондент Александр Камович. Самолет упал между 12:30 и 13:00. Известно, что это Як-130. Как сообщили в Минобороны, летчики совершали тренировочный полет, когда обнаружили неисправность. Свидетелями трагедии стали местные жители. Многие слышали сильный шум и грохот, кто-то и вовсе оказался рядом с местом трагедии.
#НАШИГЕРОИ
Целый день на месте крушения работает следственно-оперативная группа, эксперты, военные. О причинах пока говорить рано. Тем временем в СК возбудили уголовное дело. Так сложилось, что 12 января этого года лейтенант Никита Куконенко дал интервью нашим коллегам из ВоенТВ, где рассказал, почему решил стать летчиком.
В связи с трагедией мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного в городе на 21-22 мая, отменены. Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц.
Новости по теме:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отвели беду, это наши ангелы, очень жаль, что ребята погибли - они настоящие герои. Так говорят очевидцы о погибших летчиках. Сегодня днем под Барановичами потерпел...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)