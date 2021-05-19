Военный самолет потерпел крушение под Барановичами - экипаж погиб

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Отвели беду, это наши ангелы, очень жаль, что ребята погибли - они настоящие герои. Так говорят очевидцы о погибших летчиках. Сегодня днем под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на жилые дома. Они спасли других ценой собственной жизни.







Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков





#НАШИГЕРОИ

Президент Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и ожидает результатов. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь семьям.В Барановичах сейчас работает наша съемочная группа и корреспондентСамолет упал между 12:30 и 13:00. Известно, что это Як-130. Как сообщили в Минобороны, летчики совершали тренировочный полет, когда обнаружили неисправность. Свидетелями трагедии стали местные жители. Многие слышали сильный шум и грохот, кто-то и вовсе оказался рядом с местом трагедии.Целый день на месте крушения работает следственно-оперативная группа, эксперты, военные. О причинах пока говорить рано. Тем временем в СК возбудили уголовное дело. Так сложилось, что 12 января этого года лейтенант Никита Куконенко дал интервью нашим коллегам из ВоенТВ, где рассказал, почему решил стать летчиком.В связи с трагедией мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного в городе на 21-22 мая, отменены. Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц.