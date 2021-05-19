|
Дело TUT.BY - почти полмиллиона долларов найдено в ходе обысков в офисе и дома у некоторых сотрудников
20.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранители нашли сто тысяч в ведре с собачьим кормом. Происхождение денег следствию еще предстоит узнать. Менеджмент портала обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ресурс оказался в списке резидентов ПВТ и пользовался всеми льготами налогового режима, не имея на то оснований. Следователи говорят о том, что это введение в заблуждение государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело TUT.BY - почти полмиллиона долларов найдено в ходе обысков в офисе и дома у некоторых сотрудников
Правоохранители нашли сто тысяч в ведре с собачьим кормом. Происхождение денег следствию еще предстоит узнать. Менеджмент портала обвиняется в уклонении от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)