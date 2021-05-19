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Дело TUT.BY - почти полмиллиона долларов найдено в ходе обысков в офисе и дома у некоторых сотрудников

20.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители нашли сто тысяч в ведре с собачьим кормом. Происхождение денег следствию еще предстоит узнать. Менеджмент портала обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ресурс оказался в списке резидентов ПВТ и пользовался всеми льготами налогового режима, не имея на то оснований. Следователи говорят о том, что это введение в заблуждение государства. 

Более того, даже в подобном правовом режиме TUT.BY уклонялся от уплаты налогов и использовал льготы, чтобы не выплачивать деньги в бюджет. Генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина с декабря 2019 по май 2020 года заработала 363 тысячи рублей. При этом ежемесячные выплаты в пенсионный фонд едва составили 11 рублей. Видимо, для сокращения обязательств перед государством ресурс и лез в ПВТ. 


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Правоохранители нашли сто тысяч в ведре с собачьим кормом. Происхождение денег следствию еще предстоит узнать. Менеджмент портала обвиняется в уклонении от...
 
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