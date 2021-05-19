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Минскому областному драматическому театру исполнилось 30 лет
20.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минский областной драматический театр продолжает принимать поздравления. Региональным подмосткам 30 и в этом, казалось бы, не самом большом возрасте, учреждение сумело занять достойное место в рейтинге профессиональных театров Беларуси и покорить сердца зрителей. Чем же привлекает театральный мир Молодечно, в чем секрет успешности здешней труппы? Наталья Бордиловская постаралась найти ответ (видео).
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Минский областной драматический театр продолжает принимать поздравления. Региональным подмосткам 30 и в этом, казалось бы, не самом большом возрасте, учреждение...
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