Минскому областному драматическому театру исполнилось 30 лет

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Минский областной драматический театр продолжает принимать поздравления. Региональным подмосткам 30 и в этом, казалось бы, не самом большом возрасте, учреждение сумело занять достойное место в рейтинге профессиональных театров Беларуси и покорить сердца зрителей. Чем же привлекает театральный мир Молодечно, в чем секрет успешности здешней труппы? Наталья Бордиловская постаралась найти ответ (видео).





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