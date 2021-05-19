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4 тыс. мигрантов возвращены с территории Испании в Марокко
20.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Марокко из Испании возвращено около 4 тысяч мигрантов, которые нелегально попали на территорию Сеута. Всего за 2 дня около 8 тысяч беженцев из Африки прибыли в город на спасательных кругах и надувных лодках. Власти ввели в город армию, в ход пошел и слезоточивый газ. На пляже, который недалеко от границы с Марокко, разместили солдат на бронетранспортерах. Сами непрошеные гости жалуются на то, что из-за закрытых границ они остались без средств к существованию.
Нелегалы также штурмуют стену, которая отделяет Сеут от Марокко, которую, кстати, и построили 28 лет назад специально для защиты от беженцев из Африки.
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В Марокко из Испании возвращено около 4 тысяч мигрантов, которые нелегально попали на территорию Сеута. Всего за 2 дня около 8 тысяч беженцев из Африки прибыли в...
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