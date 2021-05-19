КГК: руководители «Тут бай медиа» хотели открыть счет в латвийском банке

В эфире телеканала ОНТ сообщили, что руководство компании намеревалось открыть счет в Латвии для вывода денег.

«Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов», - заявил в эфире ОНТ замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

Телеканал предоставил и фрагмент разговора гендиректора компании Людмилы Чекиной и сотрудницы латвийского банка, где Чекина уточняет, как переводить со счета компании «Тут Бай Медиа» на счет компании в Риге. Речь идет и о единовременном платеже в размере "полутора миллионов".

Ранее

ДФР подозревает руководителей и должностных лиц компании «Тут бай медиа» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Начато расследование уголовного дела, которое было возбуждено 18 мая в отношении компании. Об этом заявил 19 мая в эфире ОНТ замначальника ДФР Комитета госконтроля Юрий Кардымон.

«Обществом в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий. Вместе с тем, по данным Департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, не разрешенной для резидентов ПВТ. В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», – утверждает Кардымон.

По его словам, органы финансовых расследований Комитета госконтроля проводят «неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данной деятельности».

Вчера Комитет госконтроля сообщил , что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу.

Задержания

По уточненной информации, задержаны:

заместитель главного бухгалтера Мария Новик заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко менеджер Андрей Авдеев редактор Ольга Лойко (на Окрестина) журналист Елена Толкачева (на Окрестина) главный редактор Марина Золотова (подозреваемая, на Окрестина) генеральный директор Людмила Чекина (подозреваемая) главный бухгалтер Анжела Ассад заместитель директора Ирина Рыбалко главный инженер Алла Лапатко юрист Екатерина Ткаченко.

Задержаны также директора связанных с TUT.by компаний:

директор RocketData Дарья Данилова (она также руководила одним из проектов TUT.by),

директор Hoster.by Сергей Повалишев.

Еще ряд сотрудников были допрошены, но после этого их отпустили под подписки о неразглашении. Так, был освобожден заместитель главного редактора Максим Гайко.

Известно, что Юлия Чернявская, вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера и соучредительница Hoster.by после прихода силовиков вчера попала в больницу с гипертоническим кризом. Там она находилась под надзором оперативников. Вечером была выписана, но где она теперь – неизвестно.

В домах некоторых сотрудников и в офисе портала TUT.by прошли обыски. В эфире СТВ сообщили , что появились подробности «дела TUT.by»: в результате обысков изъято около $500 тысяч.

Тем временем

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам TUT.by. Amnesty International по Беларуси поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».

Совет Европы призвал власти Беларуси прекратить оказывать дальнейшее давление на СМИ, о чем в своем твиттере написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген во вторник.

Прекратить преследования журналистов призвал МИД Евросоюза. Там считают, что действия белорусских властей нарушают международные обязательства Минска.