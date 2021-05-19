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В Борисовском районе обрушился мост, пострадали автомобили

20.05.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. На автодороге Р67 Борисов — Березино — Бобруйск возле деревни Семеньковичи в Борисовском районе Минской области обрушился мост. 

По предварительной информации, повреждены легковой и грузовой автомобили, люди не пострадали, сообщил Следственный комитет. 

На месте работает следственно-оперативная группа.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 мая. На автодороге Р67 Борисов — Березино — Бобруйск возле деревни Семеньковичи в Борисовском районе Минской области обрушился мост.  По...
 
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