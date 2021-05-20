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Специалисты Boeing проверили новый самолет "Белавиа"
20.05.2021 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Специалисты из американской корпорации Boeing проинспектировали самолет Boeing 737-8 (МАХ), который "Белавиа" купила в начале апреля этого года. Об этом Sputnik рассказали в белорусской авиакомпании.
Речь идет о схеме одной из дублирующих систем электроснабжения борта. Как
В минувшую среду "Белавиа" провела собственную проверку и тестовые полеты с экипажами в Национальном аэропорту Минск. Как отметил гендиректор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец, эти тренировки вовсе не обязательны, однако перевозчик и пассажиры должны быть уверены, что самолет надежен.
"Все прошло хорошо. Сегодня мы готовы начать выполнять первые коммерческие рейсы на этом самолете. Модель воздушного судна 737-8 можно считать одним из самых безопасных самолетов в истории, благодаря работе, которую проделала компания Boeing", - констатировал он.
Свои первые рейсы самолет отправится уже сегодня – в Варшаву (аэропорт Шопен) он вылетит из Минска в14:05 и в Киев (аэропорт Борисполь) в 18:20.
Что за самолет проверял Boeing?
Новый самолет Boeing 737-8 (МАХ)
© Sputnik / Илья Питалев
Авиалайнер обладает улучшенными летными характеристиками – дальность полета составляет 6704 км, максимальная высота – 12 000 м, крейсерская скорость – 842 км/ч.
Пассажирский салон состоит из 162 кресел эконом-класса и 12 кресел бизнес-класса.
Запреты на Boeing 737 MAX 8
Компания Boeing уже
После ЧП в Эфиопии свое воздушное пространство для моделей этих самолетов временно закрывала Беларусь, присоединившись к директиве Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
В конце 2020 года Boeing заявил о
В этом году 20 февраля из-за поломки правого двигателя Boeing 777 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в американском Денвере. Часть обшивки лайнера при заходе на посадку упала на жилой массив.
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Свои первый рейс единственный во флоте белорусской авиакомпании Boeing 737 четвертого поколения выполнит уже сегодня по самым популярным у белорусов маршрутам.
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