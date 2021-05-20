Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Специалисты из американской корпорации Boeing проинспектировали самолет Boeing 737-8 (МАХ), который "Белавиа" купила в начале апреля этого года. Об этом Sputnik рассказали в белорусской авиакомпании.

Речь идет о схеме одной из дублирующих систем электроснабжения борта. Как заявляли ранее в "Белавиа" , это был незначительный технический нюанс, который никак не связан с программным обеспечением. Все работы могли выполнить белорусские специалисты, однако производитель всемирно известной авиационной марки предложил свои услуги. Последнюю неделю они работали в Беларуси.

В минувшую среду "Белавиа" провела собственную проверку и тестовые полеты с экипажами в Национальном аэропорту Минск. Как отметил гендиректор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец, эти тренировки вовсе не обязательны, однако перевозчик и пассажиры должны быть уверены, что самолет надежен.

"Все прошло хорошо. Сегодня мы готовы начать выполнять первые коммерческие рейсы на этом самолете. Модель воздушного судна 737-8 можно считать одним из самых безопасных самолетов в истории, благодаря работе, которую проделала компания Boeing", - констатировал он.

Свои первые рейсы самолет отправится уже сегодня – в Варшаву (аэропорт Шопен) он вылетит из Минска в14:05 и в Киев (аэропорт Борисполь) в 18:20.

Что за самолет проверял Boeing?

Новый самолет Boeing 737-8 (МАХ) прилетел в Минск 8 апреля. Лайнер "Белавиа" приобрела в лизинг, ожидается поставка еще четырех таких же воздушных судов.

Авиалайнер обладает улучшенными летными характеристиками – дальность полета составляет 6704 км, максимальная высота – 12 000 м, крейсерская скорость – 842 км/ч.

Пассажирский салон состоит из 162 кресел эконом-класса и 12 кресел бизнес-класса.

Запреты на Boeing 737 MAX 8

Компания Boeing уже сталкивалась с массовыми запретами со стороны США, ЕС и других стран на полеты своих лайнеров, а именно – модели 737 MAX. Это случилось после авиакатастроф, которые произошли в Индонезии осенью 2018-го (погибли 189 человек) и Эфиопии весной 2019-го (погибли 157 человек). Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности. Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев.

После ЧП в Эфиопии свое воздушное пространство для моделей этих самолетов временно закрывала Беларусь, присоединившись к директиве Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

В конце 2020 года Boeing заявил о возобновлении полетов авиалайнеров этой модели.

В этом году 20 февраля из-за поломки правого двигателя Boeing 777 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в американском Денвере. Часть обшивки лайнера при заходе на посадку упала на жилой массив.

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