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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мемориальный комплекс в деревне Гаи пополнился новой экспозицией В знак благодарности от потомков! Мемориальный комплекс памяти бойцов батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи пополнился новой экспозицией:...

В знак благодарности от потомков! Мемориальный комплекс памяти бойцов батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи пополнился новой экспозицией: землянка и блиндажи... В строительстве оборонительных сооружений принимали участие курсанты Могилевского института МВД, а также военные части 67 13 в память о милиционерах, погибших в начале Великой Отечественной при защите города. Первыми посетителями музея под открытым небом стали ветераны и очевидцы тех событий.У подножия мемориала и на Аллее Героев в деревне Гаи легли цветы в память о тех, кто отстоял страну ценой своей жизни.