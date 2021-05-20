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Мемориальный комплекс в деревне Гаи пополнился новой экспозицией

20.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В знак благодарности от потомков! Мемориальный комплекс памяти бойцов батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи пополнился новой экспозицией: землянка и блиндажи... В строительстве оборонительных сооружений принимали участие курсанты Могилевского института МВД, а также военные части 67 13 в память о милиционерах, погибших в начале Великой Отечественной при защите города. Первыми посетителями музея под открытым небом стали ветераны и очевидцы тех событий.

Андрей Андрейчиков, ветеран Великой Отечественной войны: "41-ый год. Когда я шел здесь, я видел могилы, видел лежащих милиционеров в шинелях. Там вдали смотрю - копают крестьяне котлован. И я понял (было мне 14 лет), что очевидно их будут сносить и хоронить. Там, там лежат в шинелях убитые. Это герои! Наш народ помнит, никто не забыт".

Александр Шавеко, курсант Могилевского института МВД Беларуси: "Батальон милиции одним из первых стал на защиту Могилева. Сотрудники милиции показали храбрость и отвагу. Дали жесткий отпор врагам. Мы преклоняемся перед подвигом героев. Вечная им память".

У подножия мемориала и на Аллее Героев в деревне Гаи легли цветы в память о тех, кто отстоял страну ценой своей жизни.

 
Теги: Могилев
 
 
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В знак благодарности от потомков! Мемориальный комплекс памяти бойцов батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи пополнился новой экспозицией:...
 
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