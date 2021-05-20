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Руководство NED рассказало о финансировании деструктивных сил и о сети влияния в Беларуси

20.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В СМИ и на интернет-платформах продолжают активно обсуждать звонок российских пранкеров Вована и Лексуса руководству американского агентства NED - это так называемый Национальный фонд в поддержку демократии. Откровения последних просто зашкаливают. Думая, что общаются с беглыми заговорщиками, участники упомянутого фонда прямо рассказали и о финансировании деструктивных сил, и о целой сети влияния, которую незаконно строили в Беларуси целых 20 лет. Как шантажом и подкупом проникли во все регионы. Отдельно организация, которая сеет разлад в обществе в других странах, упомянула о поддержке независимых журналистов. Стоит только догадываться, как спонсируется подобная свобода слова. Впрочем, это лишь малая часть большой игры. Пранкеры анонсировали в скором времени очередную порцию разоблачений. 

Как согласились участники диалога, внешнее влияние Запада в Беларуси было очень серьезным.

 
 
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В СМИ и на интернет-платформах продолжают активно обсуждать звонок российских пранкеров Вована и Лексуса руководству американского агентства NED - это так...
 
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