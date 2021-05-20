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В Минске стартует 9-дневный марафон предкастингов проекта X-Factor Belarus
20.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГромкое возвращение вокального проекта X-Factor Belarus. Творческая команда популярного шоу продолжает искать таланты. На этот раз в Минске. Столицу ожидает настоящий 9-дневный марафон предкастингов. По сути, это живые прослушивания в присутствии экспертов. Исполнять композиции нужно а капелла, то есть - без любого музыкального сопровождения. Накануне в Малый зал концертного зала "Минск" заехала техническая команда Белтелерадиокомпании, они подготовили площадку для предстоящих прослушиваний: всего понадобилось почти 4 фуры оборудования, включая световые приборы, звук и, конечно, камеры. Они расставлены по периметру и будут сопровождать артистов повсюду. Так что, участники отбора практически с порога оказываются на съемочной площадке.
Сегодня же станут известны имена наставников проекта X-Factor Belarus. Первыми обо всем узнают подписчики Instagram-аккаунта шоу. В 14 часов объявят имя первого звездного судьи. Не пропустите! И следите за обновлениями и новостями проекта.
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Громкое возвращение вокального проекта X-Factor Belarus. Творческая команда популярного шоу продолжает искать таланты. На этот раз в Минске. Столицу ожидает настоящий...
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