ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске стартует 9-дневный марафон предкастингов проекта X-Factor Belarus

20.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Громкое возвращение вокального проекта X-Factor Belarus. Творческая команда популярного шоу продолжает искать таланты. На этот раз в Минске. Столицу ожидает настоящий 9-дневный марафон предкастингов. По сути, это живые прослушивания в присутствии экспертов. Исполнять композиции нужно а капелла, то есть - без любого музыкального сопровождения. Накануне в Малый зал концертного зала "Минск" заехала техническая команда Белтелерадиокомпании, они подготовили площадку для предстоящих прослушиваний: всего понадобилось почти 4 фуры оборудования, включая световые приборы, звук и, конечно, камеры. Они расставлены по периметру и будут сопровождать артистов повсюду. Так что, участники отбора практически с порога оказываются на съемочной площадке.

Сегодня же станут известны имена наставников проекта X-Factor Belarus. Первыми обо всем узнают подписчики Instagram-аккаунта шоу. В 14 часов объявят имя первого звездного судьи. Не пропустите! И следите за обновлениями и новостями проекта.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкое возвращение вокального проекта X-Factor Belarus. Творческая команда популярного шоу продолжает искать таланты. На этот раз в Минске. Столицу ожидает настоящий...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело за оскорбление помощника прокурора возбудили против 17-летней девушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by