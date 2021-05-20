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По факту крушения самолета в Барановичах возбуждено уголовное дело

20.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следователи завершили работу на месте крушения Як-130. Осмотр продолжался до самого вечера. Назначены экспертизы, чтобы выяснить, какие факторы привели к падению борта и гибели пилотов в Барановичах. Накануне потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилого массива.

Вот они - наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной, с многочисленными жертвами.  Летчики удерживали самолет до последнего. И такое стечение: памятная дата по Герою Беларуси, военному летчику Владимиру Карвату буквально на днях - 23 мая. Его подвиг жив в наших сердцах. Авиабаза, где он был начальником воздушно-огневой подготовки, дислоцируется в Барановичах.

Целый день на месте крушения работала следственно-оперативная группа, эксперты, военные. О причинах пока говорить рано. Тем временем в СК возбудили уголовное дело.

Глубокие соболезнования семьям погибших летчиков выразил Президент. Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и, как и все мы, ожидает результатов. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь семьям погибших. В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Почтить их память можно в храме Жен-Мироносиц. Ход расследования крушения глава государства держит на личном контроле.


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Следователи завершили работу на месте крушения Як-130. Осмотр продолжался до самого вечера. Назначены экспертизы, чтобы выяснить, какие факторы привели к падению...
 
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