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Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападкам на администрацию»
20.05.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Политзаключенного Павла Северинца, который находится в тюрьме в Могилеве, признали «склонным к нападкам на администрацию». Об этом
По словам Ольги, Северинца признали «склонным к нападкам на администрацию», поэтому теперь все его передвижения по тюрьме происходят в наручниках.
«Как говорится, ничего неожиданного, но приятного мало», - пишет супруга политзаключенного.
Ольга Северинец рассказала, что на проверках, когда нужно называть имя и статью, заключенный говорит «незаконно осужденный Северинец». За это ему угрожают карцером.
Недавно жена Северинца
Также она отметила, что каждый день в суде идут процессы и в довольно быстром темпе, поэтому скоро, возможно, будет известен приговор. Ольга подчеркивает, что Павел молчит во время судов, и уверена, что ее супруг ничего не говорит и не отвечает на вопросы.
Дело Северинца
Павел Северинец
В декабре 2020 года политзаключенному
В конце апреля стало известно, что политика перевели в Могилев. А 12 мая над ним начался закрытый суд, как
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Политзаключенного Павла Северинца, который находится в тюрьме в Могилеве, признали «склонным к нападкам на администрацию».
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