Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападкам на администрацию»

Политзаключенного Павла Северинца, который находится в тюрьме в Могилеве, признали «склонным к нападкам на администрацию». Об этом сообщила его жена Ольга Северинец в своем Facebook.

По словам Ольги, Северинца признали «склонным к нападкам на администрацию», поэтому теперь все его передвижения по тюрьме происходят в наручниках.

«Как говорится, ничего неожиданного, но приятного мало», - пишет супруга политзаключенного.

Ольга Северинец рассказала, что на проверках, когда нужно называть имя и статью, заключенный говорит «незаконно осужденный Северинец». За это ему угрожают карцером.

Недавно жена Северинца сообщала , что его признали склонным к экстремизму и поставили на учет.

Также она отметила, что каждый день в суде идут процессы и в довольно быстром темпе, поэтому скоро, возможно, будет известен приговор. Ольга подчеркивает, что Павел молчит во время судов, и уверена, что ее супруг ничего не говорит и не отвечает на вопросы.

Дело Северинца

Павел Северинец был задержан 7 июня. Сперва по административному делу, а позднее ему добавили еще и уголовные дела, в частности, по ст. 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) и ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). В июне Северинец повредил себе вены на руках в знак протеста против содержания в нечеловеческих условиях.

В декабре 2020 года политзаключенному продлили срок следствия еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.