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Обрушение автомобильного моста под Борисовом: когда построят объездной
20.05.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Временный металлобетонный объездной мост под Борисовом построят в течение двух недель, рассказал Sputnik главный инженер РУП "Минскавтодор-Центр" Максим Колесень.
"Поставлена задача, чтобы в течение двух недель организовать временное сооружение для обеспечения транспортного сообщения. По рухнувшему мосту будет разрабатываться документация, и после этого мы начнем устраивать новый мост. Сейчас пока работает комиссия, выясняются причины (обрушения - Sputnik)", - сообщил он.
© Sputnik
После обрушения моста на трассе Р-67 организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм
Временный мост будет металобетонный. Сейчас, пока он не построен, для транспорта до 20 тонн организован временный объезд через деревни Забашевка, Забашевичи и Полелюм (дороги Н23642 и Н8108 - Sputnik). Такой "крюк" составляет 8 км.
Создан оперштаб
Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск
Как сообщили в МЧС, в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был
Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.
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Мост через реку Рова на республиканской трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул 19 марта, погибших в результате случившегося нет.
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