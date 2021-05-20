Обрушение автомобильного моста под Борисовом: когда построят объездной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Временный металлобетонный объездной мост под Борисовом построят в течение двух недель, рассказал Sputnik главный инженер РУП "Минскавтодор-Центр" Максим Колесень.

"Поставлена задача, чтобы в течение двух недель организовать временное сооружение для обеспечения транспортного сообщения. По рухнувшему мосту будет разрабатываться документация, и после этого мы начнем устраивать новый мост. Сейчас пока работает комиссия, выясняются причины (обрушения - Sputnik)", - сообщил он.

© Sputnik После обрушения моста на трассе Р-67 организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм

Временный мост будет металобетонный. Сейчас, пока он не построен, для транспорта до 20 тонн организован временный объезд через деревни Забашевка, Забашевичи и Полелюм (дороги Н23642 и Н8108 - Sputnik). Такой "крюк" составляет 8 км.

Создан оперштаб

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду 19 мая. По предварительным данным, это произошло после того, как по нему проехал многотонный грузовик.

Как сообщили в МЧС, в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб , в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

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