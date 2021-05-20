ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обрушение автомобильного моста под Борисовом: когда построят объездной

20.05.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Временный металлобетонный объездной мост под Борисовом построят в течение двух недель, рассказал Sputnik главный инженер РУП "Минскавтодор-Центр" Максим Колесень.

"Поставлена задача, чтобы в течение двух недель организовать временное сооружение для обеспечения транспортного сообщения. По рухнувшему мосту будет разрабатываться документация, и после этого мы начнем устраивать новый мост. Сейчас пока работает комиссия, выясняются причины (обрушения - Sputnik)", - сообщил он.

© Sputnik
После обрушения моста на трассе Р-67 организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм

Временный мост будет металобетонный. Сейчас, пока он не построен, для транспорта до 20 тонн организован временный объезд через деревни Забашевка, Забашевичи и Полелюм (дороги Н23642 и Н8108 - Sputnik). Такой "крюк" составляет 8 км.

Создан оперштаб

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду 19 мая. По предварительным данным, это произошло после того, как по нему проехал многотонный грузовик.

Как сообщили в МЧС, в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мост через реку Рова на республиканской трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул 19 марта, погибших в результате случившегося нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападкам на администрацию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by