Стало известно, где в Минске не будет горячей воды в июне: ищите свой адрес

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. УП "Минсккоммунтеплосеть" назвало дома, жителям которых отключат воду в июне в рамках профилактических работ на теплосетях.

Подготовка теплосетей Минска к работе в зимних условиях продлится больше трех месяцев, а максимальные сроки отключения горячей воды составят до двух недель.

"Это связано с отключением магистральных сетей, районных котельных и постановкой их на испытания и ремонт", - пояснял ранее заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко.

Ремонтная кампания теплосетей, по планам энергетиков, закончится в городе 28 августа. За три с половиной месяца специалисты обследуют 96 магистральных участков и заменят 59,5 км теплосетей. Если во время испытаний проблем не будет обнаружено, срок отключения горячей воды составит семь дней, максимальный – 14 суток.

Напомним, профилактические работы начались 12 мая. С четверга без горячей воды остались жители следующих домов: Бурдейного 6, 8, 10, 47; Домбровская 9; Лещинского 4, 4А, 8, 8к.4; Одинцова 63к.2, 69А, 69; Притыцкого 60, 602к.2, 79, 97; Шаранговича 4; Якубовского 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.

А с 25 мая отключение пройдет по адресам:

Асаналиева 1, 2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 20к.1, 20к.2, 22к.1, 22к.2, 22к3, 24, 26, 28, 30, 32, 34к.1, 34к.2, 36к.1, 36к.2, 38к.1, 40к.1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72; Аэродромная 28, 30; Белградская 5; Братская 2, 4, 6а, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Брестская 2, 18, 40, 40б, 42, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90; Брилевская 31; Бретский 3-й пер. 17а; Зубачева 3-й пер. 3, 5; Казинца 7а, 11, 17к2, 19к2, 21к2, 21к.3, 21к.4, 29, 33; Кижеватова 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 7к.2, 8, 9, 10, 58, 60к.4, 62, 62в, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80к.1, 80к.2;

Корженевского 51; Корженевского пер. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Мира пр. 1, 2, 6; Михаила Савицкого 10; Николы Тесла 1, 6, 7, 8, 11, 21; Осиповичская 5, 5а; Пуховичская 8, 20, 21; Серова 1б, 16, 18; Фомина 1-ый пер. 8; Черниговская 46, 46а, 46к2;Чкалова 38к1.

В июне горячей воды не будет по следующим адресам:

С 1 июня

Ул. К. Маркса, 26; Малинина, 8, 10, 10а; 12, 14; Плеханова, 46, 48, 48а; 93, 93а; 95, 97, к. 1–5; 99; Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64; 74, 74а; 76, 78, 80, 82; Якубова, 48, к. 1–4; 52, 52а.

С 2 июня

Ул. Белинского, 9, 11, 18; Волгоградская, 12, 69; Восточная, 64, 66, 68; К. Чорного, 21Б; 27, 31, 33а, Б; 35; Калинина пер., 3, 4, 5а; 5, 6, 6а; 7, 8а; Калинина, 19–26, 28, 30, 32, 34; Калининградский пер., 19, 21; Логойский тракт, 1а; 1, к. 1, 2 и 4; 3, 5, 7, 9, 11, 15, к. 1 и 2, 15, к. 3 и 4; Ломоносова, 4, 10, 12; Лукьяновича, 2, 2а; 3, 4, 4Б; Макаенка, 13а, Б; 15а, в; Мележа, 4, 4а; Независимости пр., 111; Олешева, 1; Толбухина, 17, 19; Я. Коласа, 48, 51, к. 1; 52, 53, к. 1 и 3; 55, к. 1.

С 7 июня

Ул. 50 лет Победы, 1, 1, к. 1–3; 3Б; 5а; 5, к. 1 и 2; 7, 9–12, 14, 15, 17–19, 21, 23; в/ч 29766; ВАРБ; ул. Героев 120-й дивизии, 17; ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89; Гуртьева, 2–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Космонавтов, 20, 22; Независимости пр., 202, 202, к. 3; Путилова, 1, 3; Разинская, 96; Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9, 19, 28, к. 12; Таллиннский пер., 7; УО ВА; Фогеля, 1в, г, е, к, л; 1, 3, 5–7, 9, 19.

С 8 июня

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32; ул. Авангардная, 43, 45–47, 48а; 49, 51, 52, 52а; 54; Багратиона, 69, 71, 73, 73а; Дзержинского пр., 83, к. 16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а; 127, 129, 131; Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Есенина, 3, к. 1 и 2; 4, 6, 6а; 6, к. 1–4; 8, 10, 12а; 12, 14, 16, 18, 20, 22; Запорожская, 22, 24а; 26, 32, 34, 36, 38, 40; Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14; Каролинский проезд, 1, 5; Космонавтов, 3, к. 1–6; 5, к. 1 и 2; 5а; 7, к. 1 и 2; 9, к. 1 и 2; 11, 13, к. 1 и 2; 15, к. 1 и 2; 17, 19, 21, 23, к. 1–3; 25, 27; Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55; Некрашевича, 6, 8, 10, 12; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, Б; 10, 14; Чюрлёниса, 1, 2а; 3–8, 12, 14, 16, 22, 24, 26; Я. Чечота, 2, 2а; 4–7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 9 июня

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38; ул. Бельского, 39, к. 1–3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Гурского, 21, к. 1 и 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а; 45; К. Либкнехта, 112; Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 43, 45, 49; Одоевского, 52, 52а; 54; Пономаренко, 58, 58а; 60, 62; Прилукская, 48, 50, 60.

С 10 июня

Ул. А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22–26, 28, 30, 32; Аладовых, 5, 7, 11а, Б, в; 15, 17; Голубка, 10, 12, 14; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20–22; Игнатовского, 1, 2, 2а; 3–8, 10, 12, 14; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37; Камайская, 18, 20; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18–21, 23, 25–28, 30, 32, 34–37, 45, 45а-2; 47, 49; Кунцевщина, 2а; 4, 6–13, 15, 17–20, 20а; 21–33, 35–38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31, к. 2 и 3; 33, к. 1 и 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14, 109Б; Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина, 2а; Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54–59, 59а; 60–68, 68Б; 69, 70, 72, 75–79, 84; Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30–32, 34, 35, 35а; 36–40, 42, 44, 46; Неманская, 2, 3, 3а; 4–7, 9, 11, 12–25, 27–40, 42–48, 50, 52, 57, 59–63, 65–71, 73–78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104–110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160Б; Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

С 14 июня

Ул. Грушевская, 15, 17; Маяковского, 35; Пулихова, 43.

С 15 июня

Ул. Авиации, 9, 11, 13–15, 17, 19, 21, 23; Алибегова, 3, 5, 7; Барамзиной, 4, 6, 8, 8а; 9, 10, 10а; 12, 12а; 13, 15, 16, 18, 20; Березогорская, 6, 7, 8; Голубева, 1, 3–5, 7, 9–14, 14а, Б; 15, 16, к. 1; 17; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79а; 80, 81, 104, 106; Звездная, 10, 16, 18, 20–22, 24, 25, 27, 28, 33, 41; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Любимова пр., 4, 6, 8; Победителей пр., 112; пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в; 21, 23, пр. Газеты «Правда», 1, 3а; 3, 5, 5а; 7, 8, 8а; 9, 9а; 10–12, 14, 14а; 14, к. 2 и 3; 16, 20, 22, 26, к. 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1 и 2; 42а; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, к. 2; 58, к. 2; 60, к. 2; 64, к. 2; Ромашкина, 1, 6–8, 10, 12–16, 18–20; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15, 15а; 17; ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9, вблизи д. Волма.

С 16 июня

Ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36, к. 1, 3, 4 и 5; 38, 40, 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66; Бачило, 1–7, 7, к. 2 и 3; 8–10, 12–14, 16, 18–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Селицкого, 65, 67, 67а; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Шабаны, 17.

С 17 июня

Ул. Замковая, 28; Заславская, 10, 12, 14; Мельникайте, 8, 8а; 12, 16; Обойная, 4, к. 1 и 2; Станиславского, 11а; Стрелковая, 11а, Б; 13.

С 21 июня

3-й Железнодорожный пер., 10, 16; ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73; Разинская, 29, 62, 64.

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