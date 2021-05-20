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Стало известно, где в Минске не будет горячей воды в июне: ищите свой адрес
20.05.2021 12:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. УП "Минсккоммунтеплосеть" назвало дома, жителям которых отключат воду в июне в рамках профилактических работ на теплосетях.
Подготовка теплосетей Минска к работе в зимних условиях продлится больше трех месяцев, а максимальные сроки отключения горячей воды составят до двух недель.
"Это связано с отключением магистральных сетей, районных котельных и постановкой их на испытания и ремонт", -
Ремонтная кампания теплосетей, по планам энергетиков, закончится в городе 28 августа. За три с половиной месяца специалисты обследуют 96 магистральных участков и заменят 59,5 км теплосетей. Если во время испытаний проблем не будет обнаружено, срок отключения горячей воды составит семь дней, максимальный – 14 суток.
Напомним, профилактические работы начались 12 мая. С четверга без горячей воды остались жители следующих домов: Бурдейного 6, 8, 10, 47; Домбровская 9; Лещинского 4, 4А, 8, 8к.4; Одинцова 63к.2, 69А, 69; Притыцкого 60, 602к.2, 79, 97; Шаранговича 4; Якубовского 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.
А с 25 мая отключение пройдет по адресам:
Корженевского 51; Корженевского пер. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Мира пр. 1, 2, 6; Михаила Савицкого 10; Николы Тесла 1, 6, 7, 8, 11, 21; Осиповичская 5, 5а; Пуховичская 8, 20, 21; Серова 1б, 16, 18; Фомина 1-ый пер. 8; Черниговская 46, 46а, 46к2;Чкалова 38к1.
В июне горячей воды не будет по следующим адресам:
С 1 июня
Ул. К. Маркса, 26; Малинина, 8, 10, 10а; 12, 14; Плеханова, 46, 48, 48а; 93, 93а; 95, 97, к. 1–5; 99; Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64; 74, 74а; 76, 78, 80, 82; Якубова, 48, к. 1–4; 52, 52а.
С 2 июня
Ул. Белинского, 9, 11, 18; Волгоградская, 12, 69; Восточная, 64, 66, 68; К. Чорного, 21Б; 27, 31, 33а, Б; 35; Калинина пер., 3, 4, 5а; 5, 6, 6а; 7, 8а; Калинина, 19–26, 28, 30, 32, 34; Калининградский пер., 19, 21; Логойский тракт, 1а; 1, к. 1, 2 и 4; 3, 5, 7, 9, 11, 15, к. 1 и 2, 15, к. 3 и 4; Ломоносова, 4, 10, 12; Лукьяновича, 2, 2а; 3, 4, 4Б; Макаенка, 13а, Б; 15а, в; Мележа, 4, 4а; Независимости пр., 111; Олешева, 1; Толбухина, 17, 19; Я. Коласа, 48, 51, к. 1; 52, 53, к. 1 и 3; 55, к. 1.
С 7 июня
Ул. 50 лет Победы, 1, 1, к. 1–3; 3Б; 5а; 5, к. 1 и 2; 7, 9–12, 14, 15, 17–19, 21, 23; в/ч 29766; ВАРБ; ул. Героев 120-й дивизии, 17; ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89; Гуртьева, 2–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Космонавтов, 20, 22; Независимости пр., 202, 202, к. 3; Путилова, 1, 3; Разинская, 96; Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9, 19, 28, к. 12; Таллиннский пер., 7; УО ВА; Фогеля, 1в, г, е, к, л; 1, 3, 5–7, 9, 19.
С 8 июня
2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32; ул. Авангардная, 43, 45–47, 48а; 49, 51, 52, 52а; 54; Багратиона, 69, 71, 73, 73а; Дзержинского пр., 83, к. 16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а; 127, 129, 131; Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Есенина, 3, к. 1 и 2; 4, 6, 6а; 6, к. 1–4; 8, 10, 12а; 12, 14, 16, 18, 20, 22; Запорожская, 22, 24а; 26, 32, 34, 36, 38, 40; Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14; Каролинский проезд, 1, 5; Космонавтов, 3, к. 1–6; 5, к. 1 и 2; 5а; 7, к. 1 и 2; 9, к. 1 и 2; 11, 13, к. 1 и 2; 15, к. 1 и 2; 17, 19, 21, 23, к. 1–3; 25, 27; Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55; Некрашевича, 6, 8, 10, 12; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, Б; 10, 14; Чюрлёниса, 1, 2а; 3–8, 12, 14, 16, 22, 24, 26; Я. Чечота, 2, 2а; 4–7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.
С 9 июня
1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38; ул. Бельского, 39, к. 1–3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Гурского, 21, к. 1 и 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а; 45; К. Либкнехта, 112; Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 43, 45, 49; Одоевского, 52, 52а; 54; Пономаренко, 58, 58а; 60, 62; Прилукская, 48, 50, 60.
С 10 июня
Ул. А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22–26, 28, 30, 32; Аладовых, 5, 7, 11а, Б, в; 15, 17; Голубка, 10, 12, 14; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20–22; Игнатовского, 1, 2, 2а; 3–8, 10, 12, 14; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37; Камайская, 18, 20; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18–21, 23, 25–28, 30, 32, 34–37, 45, 45а-2; 47, 49; Кунцевщина, 2а; 4, 6–13, 15, 17–20, 20а; 21–33, 35–38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31, к. 2 и 3; 33, к. 1 и 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14, 109Б; Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина, 2а; Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54–59, 59а; 60–68, 68Б; 69, 70, 72, 75–79, 84; Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30–32, 34, 35, 35а; 36–40, 42, 44, 46; Неманская, 2, 3, 3а; 4–7, 9, 11, 12–25, 27–40, 42–48, 50, 52, 57, 59–63, 65–71, 73–78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104–110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160Б; Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.
С 14 июня
Ул. Грушевская, 15, 17; Маяковского, 35; Пулихова, 43.
С 15 июня
Ул. Авиации, 9, 11, 13–15, 17, 19, 21, 23; Алибегова, 3, 5, 7; Барамзиной, 4, 6, 8, 8а; 9, 10, 10а; 12, 12а; 13, 15, 16, 18, 20; Березогорская, 6, 7, 8; Голубева, 1, 3–5, 7, 9–14, 14а, Б; 15, 16, к. 1; 17; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79а; 80, 81, 104, 106; Звездная, 10, 16, 18, 20–22, 24, 25, 27, 28, 33, 41; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Любимова пр., 4, 6, 8; Победителей пр., 112; пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в; 21, 23, пр. Газеты «Правда», 1, 3а; 3, 5, 5а; 7, 8, 8а; 9, 9а; 10–12, 14, 14а; 14, к. 2 и 3; 16, 20, 22, 26, к. 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1 и 2; 42а; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, к. 2; 58, к. 2; 60, к. 2; 64, к. 2; Ромашкина, 1, 6–8, 10, 12–16, 18–20; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15, 15а; 17; ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9, вблизи д. Волма.
С 16 июня
Ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36, к. 1, 3, 4 и 5; 38, 40, 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66; Бачило, 1–7, 7, к. 2 и 3; 8–10, 12–14, 16, 18–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Селицкого, 65, 67, 67а; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Шабаны, 17.
С 17 июня
Ул. Замковая, 28; Заславская, 10, 12, 14; Мельникайте, 8, 8а; 12, 16; Обойная, 4, к. 1 и 2; Станиславского, 11а; Стрелковая, 11а, Б; 13.
С 21 июня
3-й Железнодорожный пер., 10, 16; ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73; Разинская, 29, 62, 64.
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Отключать горячую воду для подготовки теплосетей столицы к работе в зимних условиях начали 12 мая, по планам энергетиков, ремонтная кампания закончится в городе 28...
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