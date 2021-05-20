ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День пионерии отметили в Минске

20.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Красный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и возложили цветы представители детской и взрослой палат пионерской организации. Кроме этого, за заслуги и участие в общественной деятельности 12-ти школьникам завязали пионерские галстуки лидеров. Они отличаются от косынки исследователя наличием канта белого цвета, нашитого вдоль правой стороны. Всего же в стране звание "пионер" носят более 76 % школьников. 

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации: "Идеалы пионерии, которые у нас традиционные, это, конечно, справедливость, честность, любовь к Родине, к своим близким, к школе. На этом наша пионерская организация и строится".

Также назвали имена победителей Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка". В этом проекте ребята могут продемонстрировать свои знания и таланты перед вступлением в пионеры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и...
 
Новости дня
Новости общества
 
К акции "Дарим радость" Белорусского союза женщин присоединились в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by