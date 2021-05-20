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День пионерии отметили в Минске
20.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрасный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и возложили цветы представители детской и взрослой палат пионерской организации. Кроме этого, за заслуги и участие в общественной деятельности 12-ти школьникам завязали пионерские галстуки лидеров. Они отличаются от косынки исследователя наличием канта белого цвета, нашитого вдоль правой стороны. Всего же в стране звание "пионер" носят более 76 % школьников.
Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации: "Идеалы пионерии, которые у нас традиционные, это, конечно, справедливость, честность, любовь к Родине, к своим близким, к школе. На этом наша пионерская организация и строится".
Также назвали имена победителей Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка". В этом проекте ребята могут продемонстрировать свои знания и таланты перед вступлением в пионеры.
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Красный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и...
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