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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День пионерии отметили в Минске Красный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и...

Красный галстук как символ патриотизма, справедливости и честности! В столице накануне отметили День пионерии. У памятника Марату Казею отдали дань памяти герою и возложили цветы представители детской и взрослой палат пионерской организации. Кроме этого, за заслуги и участие в общественной деятельности 12-ти школьникам завязали пионерские галстуки лидеров. Они отличаются от косынки исследователя наличием канта белого цвета, нашитого вдоль правой стороны. Всего же в стране звание "пионер" носят более 76 % школьников.Также назвали имена победителей Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка". В этом проекте ребята могут продемонстрировать свои знания и таланты перед вступлением в пионеры.