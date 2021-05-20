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К акции "Дарим радость" Белорусского союза женщин присоединились в Могилеве

20.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарить свое тепло тем, кто в этом особенно нуждается! Благотворительная акция "Дарим радость" Белорусского союза женщин объединяет все больше белорусов. Так, в Могилеве локацией стал Дом ребенка. Активистки движения разукрасили оборудование детской площадки. 

Ксения Волчкова, учитель Могилевской детской школы искусств № 6: "Переполняют чувства доброты и радости, что мы что-то создаем прекрасное. Для настроения, в первую очередь для деток. Когда рисуешь с открытым сердцем и душой, и картинки будут красивые, яркие".

Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин: "До Дня защиты ребенка мы будем делать добрые дела. И самое важное, что рядом с нами будут те люди, которые готовы с открытыми сердцами что-то делать".

Пообщались участницы движения и с воспитанниками. Интересовались условиями их проживания и лечения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Подарить свое тепло тем, кто в этом особенно нуждается! Благотворительная акция "Дарим радость" Белорусского союза женщин объединяет все больше белорусов. Так, в...
 
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