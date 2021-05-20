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"Один день" на "Нафтане"

20.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Без малого 60 лет назад они получили первый белорусский бензин. "Нафтан" - предприятие-гигант, которое положило начало новой отрасли в стране. О крупном нефтехимическом комплексе расскажет новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Сегодня в Новополоцке выпускают различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Компания производит более 70 наименований продукции, свыше 60 % которой экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, на Ближний Восток и в США. Как из черного золота получаются предметы народного пользования?

Все самое интересное о нефтепереработке уже этим вечером. Выпуск о "Нафтане" - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".

 
 
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Без малого 60 лет назад они получили первый белорусский бензин. "Нафтан" - предприятие-гигант, которое положило начало новой отрасли в стране. О крупном...
 
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