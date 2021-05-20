Международное сообщество шокировано атакой на TUT.BY

Международное сообщество высказало серьезную обеспокоенность ситуацией с давлением на независимые СМИ Беларуси. На закрытие tut.by отреагировали западные страны, дипломаты, диаспоры.

С осуждением гонений на портал выступили ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, США, Литва, Латвия, "Международная амнистия", "Репортеры без границ".

Власти Великобритании воспринимают блокировку TUT.BY как очередное нарушение свободы слова в Беларуси. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Правительство Канады осуждает задержание в Беларуси нескольких сотрудников TUT.BY и призывает к их немедленному освобождению. Об этом в среду говорится в заявлении канадского МИД в Twitter .

"Очередной удар по независимой журналистике в Беларуси. Призываю белорусские власти прекратить криминализацию и блокировку СМИ, включая TUT.BY, а также освободить всех арестованных журналистов. Не они представляют угрозу для Беларуси", - заявил в Twitter глава словацкой дипломатии Иван Корчок.

Что рассказали в ДФР

Напомним, что по словам замначальника третьего управления ДФР КГК Александра Прокопенко, являясь резидентом ПВТ, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» использовало стороннее программное обеспечение и получало от этого выручку.

По словам представителя ДФР, таким образом ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» уклонялось от уплаты налогов, а сумма ущерба исчисляется "миллионами долларов США". Такая сумма набежала с осени 2019 года, когда компания стала резидентом ПВТ, по май 2021 года.

По словам Дмитрия Дягилева, замначальника управления ДФР КГК, в апреле была получена информация о том, что должностные лица «ТУТ БАЙ МЕДИА» планировали открыть счет в латвийском банке «с целью вывода денежных средств». Уголовное дело было возбуждено именно сейчас, так как «вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба».

Что известно на данный момент

Офисы компании заблокированы, сайты не работают. Известно о задержании почти полутора десятков человек, среди них - жена бывшего главы TUT.BY Юрия Зиссера, культуролог и профессор Юлия Чернявская. Уже сутки нет информации о ее местонахождении.