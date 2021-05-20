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Родственники Юлии Чернявской просят КГБ сообщить о ее местонахождении

20.05.2021 14:57 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 мая. Мать Юлии Чернявской, вдовы Юрия Зиссера, 20 мая обратилась в Комитет госбезопасности с заявлением, сообщает tut.by.

Александра Чернявская просит сообщить, задержана ли ее дочь, и если не задержана — то инициировать ее розыск как исчезнувшей.

Родственники вдовы основателя tut.by планируют подать аналогичное заявление в милицию, поскольку есть все основания полагать, что она пропала.

Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей, член Белорусского ПЕН-центра.

Связи с ней нет уже третий день. Ее дочь Евгения, проживающая в Израиле, последний раз общалась с ней утром 18 мая. "Последний раз я слышала маму вчера в 9.30, она сидела на балконе в новой квартире и слушала птиц. После этого я лично от нее ничего не слышала", — сообщила Евгения Чернявская БелаПАН 19 мая. Знакомая прислала ей фотографии матери из больничного покоя. По имеющейся информации, утром 18 мая к Чернявской пришли силовики. "Как я понимаю, мама была дома, к ней пришли люди, сделали обыск. Ей стало плохо, в больнице ей купировали гипертонический криз", — рассказала Евгения, добавив, что ее мать — немолодой человек с инвалидностью и риском инфаркта и инсульта.

По информации из разных источников, Чернявская некоторое время пробыла в 1-й городской клинической больнице Минска, затем ее выписали. С тех пор местонахождение вдовы Юрия Зиссера неизвестно. Некоторые источники сообщают, что ее содержат в СИЗО КГБ.

"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — подчеркнула Евгения. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".

Правозащитное сообщество Беларуси призвало власти незамедлительно сообщить о местонахождении Юлии Чернявской. Заявление направлено генпрокурору Андрею Шведу, министру внутренних дел Ивану Кубракову, председателю КГБ Ивану Тертелю.

Получить комментарий в силовых структурах БелаПАН не удалось. Официальный представитель КГБ Андрей Ярош третий день не отвечает на телефонные звонки, а представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (который возбудил уголовное дело против менеджеров tut.by) Юрий Кардымон заявил, что у него нет никакой информации по поводу Юлии Чернявской.


Ольга Быковская, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 мая. Мать Юлии Чернявской, вдовы Юрия Зиссера, 20 мая обратилась в Комитет госбезопасности с заявлением, сообщает tut.by. Александра Чернявская просит...
 
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