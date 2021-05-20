Минобороны: пилоты разбившего самолета не успели катапультироваться

По информации Министерства обороны, летчики до последнего пытались увести самолет подальше от жилых домов, на катапультирование у них времени не осталось.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, во время полета над аэродромом в Барановичах у самолета Як-130 отказала система управления. Между созданием аварийной ситуации до падения самолета в Барановичах прошло чуть более минуты.

Экипаж доложил о неисправности и должен был немедленно катапультироваться. «Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду "Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!"» — рассказал Голуб. Однако неуправляемый самолет начало сносить в сторону жилой постройки. На высоте около 50 метров экипажу удалось выровнять направление полета и направить самолет в точку без жилых построек, но этой высоты не хватило, чтобы катапультироваться.

«По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли», — сказал Игорь Голуб.