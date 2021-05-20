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Минобороны: пилоты разбившего самолета не успели катапультироваться

20.05.2021 15:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации Министерства обороны, летчики до последнего пытались увести самолет подальше от жилых домов, на катапультирование у них времени не осталось.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, во время полета над аэродромом в Барановичах у самолета Як-130 отказала система управления. Между созданием аварийной ситуации до падения самолета в Барановичах прошло чуть более минуты. 

Экипаж доложил о неисправности и должен был немедленно катапультироваться. «Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду "Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!"» — рассказал Голуб. Однако неуправляемый самолет начало сносить в сторону жилой постройки. На высоте около 50 метров экипажу удалось выровнять направление полета и направить самолет в точку без жилых построек, но этой высоты не хватило, чтобы катапультироваться.

«По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли», — сказал Игорь Голуб.

Напомним, что 19 мая в Барановичах разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. На борту было два летчика, они погибли на месте. Самолет должен был принимать участие в воздушном параде в честь Дня города.

 
 
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По информации Министерства обороны, летчики до последнего пытались увести самолет подальше от жилых домов, на катапультирование у них времени не осталось.
 
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