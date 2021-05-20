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Лукашенко о негативных комментариях про трагедию с летчиками: мерзавцев будет устанавливать КГБ
20.05.2021 16:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые поддержали семьи погибших летчиков и выразили им соболезнования, а председателя КГБ попросил «установить мерзавцев и доложить», кто писал негативные комментарии в адрес парней. Об этом
Вначале Лукашенко отметил, что связывался с госсекретарем и просил, чтобы оказали всяческую помощь семьям погибших, а особенно семье майора, в которой воспитываются трое детей.
Он поручил Наталье Кочановой проследить, чтобы семьи не оказались обиженными.
Обратил внимание Александр Лукашенко и на негативные комментарии.
«К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь», - сказал Лукашенко.
По его словам, вчера на страницах некоторых граждан «постились» негативные комментарии, а СМИ озвучили некоторые из них.
«Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите.
Напомним, 19 мая в Барановичах
Сегодня стало известно, что летчики до последнего
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Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые поддержали семьи погибших летчиков и выразили им соболезнования, а председателя КГБ попросил «установить...
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