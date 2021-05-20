Лукашенко о негативных комментариях про трагедию с летчиками: мерзавцев будет устанавливать КГБ

Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые поддержали семьи погибших летчиков и выразили им соболезнования, а председателя КГБ попросил «установить мерзавцев и доложить», кто писал негативные комментарии в адрес парней. Об этом сообщает телеграм-канал Белта.

Вначале Лукашенко отметил, что связывался с госсекретарем и просил, чтобы оказали всяческую помощь семьям погибших, а особенно семье майора, в которой воспитываются трое детей.

Он поручил Наталье Кочановой проследить, чтобы семьи не оказались обиженными.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на негативные комментарии.

«К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь», - сказал Лукашенко.

По его словам, вчера на страницах некоторых граждан «постились» негативные комментарии, а СМИ озвучили некоторые из них.

«Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите.

Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, 19 мая в Барановичах разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. На борту было два летчика, они погибли на месте. Самолет должен был принимать участие в воздушном параде в честь Дня города.