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Лукашенко о негативных комментариях про трагедию с летчиками: мерзавцев будет устанавливать КГБ

20.05.2021 16:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые поддержали семьи погибших летчиков и выразили им соболезнования, а председателя КГБ попросил «установить мерзавцев и доложить», кто писал негативные комментарии в адрес парней. Об этом сообщает телеграм-канал Белта.

Вначале Лукашенко отметил, что связывался с госсекретарем и просил, чтобы оказали всяческую помощь семьям погибших, а особенно семье майора, в которой воспитываются трое детей.

Он поручил Наталье Кочановой проследить, чтобы семьи не оказались обиженными.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на негативные комментарии.

«К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь», - сказал Лукашенко.

По его словам, вчера на страницах некоторых граждан «постились» негативные комментарии, а СМИ озвучили некоторые из них.

«Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. 
Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, 19 мая в Барановичах разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. На борту было два летчика, они погибли на месте. Самолет должен был принимать участие в воздушном параде в честь Дня города.

Сегодня стало известно, что летчики до последнего пытались увести самолет подальше от жилых домов, поэтому на катапультирование у них времени не осталось.

 
 
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Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые поддержали семьи погибших летчиков и выразили им соболезнования, а председателя КГБ попросил «установить...
 
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